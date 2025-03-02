Украина не получит денег от США, пока Зеленский «не придет с миром»

Министр торговли США Говард Латник объявил, что его страна отказывается финансировать Украину, пока Владимир Зеленский не согласится работать над завершением конфликта.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром», – сказал глава Минторга в интервью телеканалу Fox News, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC заявил, что своими действиями в Белом доме Владимир Зеленский попытался помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. «Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. – прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», – сказал глава Госдепа (цитата по РИА «Новости»).

Рубио призвал Зеленского осознать важность переговоров для прекращения конфликта на Украине. «Эти конфликты непросто решить. Но их вообще невозможно урегулировать, если нет процесса и сторон за столом переговоров. Наша цель – объяснить это Украине, Европе и другим заинтересованным сторонам. К сожалению, Зеленский не смог сдержаться и своими действиями сорвал процесс», – отметил госсекретарь.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в интервью CNN заявил, что Соединенным Штатам нужен лидер на Украине, с которым можно вести диалог о мире. «Если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – сказал он в ответ на вопрос о том, хочет ли Трамп отставки Зеленского.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена. После перепалки Зеленского, судя по сообщениям американской прессы, выгнали из Белого дома.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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