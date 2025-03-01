СМИ: Трамп задумался над прекращением поставок оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок оружия в рамках военной помощи Украине в ответ на заявления Владимира Зеленского в ходе переговоров с американским лидером в Овальном кабинете, завершившихся скандалом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам собеседника издания, решение, если оно будет принято, затронет радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты стоимостью в миллиарды долларов, ожидающие отправки на Украину.

Рассмотрение вопроса о приостановке поставок оружия Украине «подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после спорного обмена мнениями в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом», – отмечается в публикации.

Вместе с тем источник опроверг предположение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной. Чиновник обратил внимание на предпринятые усилия по достижению более позитивного тона при планировании встречи, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинений в том, что Зеленский является «диктатором».

Напомним, встреча в Белом доме Зеленского и Трампа в Белом доме, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку. Пресс-конференция по итогам их переговорам была отменена, а ресурсная сделка, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена. После перепалки Зеленского, по сообщениям американских СМИ, выгнали из Белого дома.

Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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