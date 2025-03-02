Лондон и Париж разработают свой мирный план по Украине

Великобритания намерена совместно с Францией разработать свой план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер в интервью BBC (сайт вещательной корпорации заблокирован в России).

По его словам, это решение было принято после перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Стармер отметил, что над мирным планом будут работать Великобритания, Франция и, вероятно, одна либо две другие стороны вместе с Украиной. Затем документ, по его словам, обсудят с Соединенными Штатами.

Премьер-министр также заявил, что европейский саммит, который пройдет 2 марта в Лондоне, будет посвящен формированию военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта.

Вместе с тем президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах ЕС одобрить предоставление Украине помощи на сотни млрд евро. Произойти это должно на экстренном саммите Евросоюза, который пройдет 6 марта. Целью встречи лидеров стран ЕС Макрон назвал усиление поддержки Украины. Напомним, госсекретарь США Марко Рубио после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявлял, что в Европе хотят продлить конфликт на Украине еще на год в надежде ослабить Россию.

Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания и ФРГ готовы отправить войска на Украину для обеспечения режима прекращения огня. Заявление об этом сделал министр финансов Франции Эрик Ломбар, подчеркнув, что для такого шага необходима поддержка со стороны США.

Лондон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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