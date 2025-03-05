Путин назначил врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на пост врио главы региона. Соответствующий указ глава государства подписал 5 марта. Документ опубликован на портале правовых актов. Накануне Путин провел встречу с Дроновым.

7 февраля президент РФ принял отставку предыдущего новгородского губернатора Андрея Никитина в связи с его переходом на работу в Минтранс РФ. Никитин получил назначение на пост заместителя министра. В соответствии с уставом области с этого времени Александр Дронов исполнял обязанности главы региона.

Отметим, что Дронов работал в правительстве Новгородской области с апреля 2017 года на должностях замгубернатора и запредседателя областного правительства. В январе 2020 года он был назначен на пост первого замгубернатора.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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