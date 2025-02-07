Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В документе уточняется, что решение принято в связи с заявлением главы региона о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Никитин занял пост губернатора Новгородской области в 2017 году. В 2022-м был избран на второй срок.
Москва, Анастасия Смирнова
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