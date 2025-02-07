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Пятница, 7 февраля 2025, 20:54 мск

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Путин принял отставку губернатора Новгородской области

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе уточняется, что решение принято в связи с заявлением главы региона о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Никитин занял пост губернатора Новгородской области в 2017 году. В 2022-м был избран на второй срок.

Москва, Анастасия Смирнова

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