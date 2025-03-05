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Среда, 5 марта 2025, 20:23 мск

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«Укрепление доверия»: США готовятся «протестировать» Россию на готовность к миру

Фото: pixabay.com

Вашингтон намерен «протестировать» Россию на готовность к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, это входит в набор мер «по укреплению доверия».

Представитель американской администрации назвал последние высказывания Зеленского о готовности приблизить мир «хорошим, позитивным первым шагом», отметив, что стороны обсуждают дату, место и команду для переговоров, которые привели бы к прекращению конфликта (здесь и далее цитаты по РБК).

По словам Уолтца, «мы уже говорим о мерах укрепления доверия, которые мы затем применим к русским и протестируем эту сторону».

Советник Дональда Трампа также отметил, что США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия». «Мы должны знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире», – сказал Уолтц.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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