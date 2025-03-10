Москва не подтвердила переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе

В Кремле и в МИД России опровергли сообщения о переговорах делегаций РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе. «Это не так», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисталистам.

По его словам, контакты России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планировались.

О том, что российско-американской встречи в Саудовской Аравии на текущей неделе не будет, сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила в комментарии «Ведомостям», что от американской стороны информации о дальнейших контактах между странами не поступало.

Ранее сегодня CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что представители России и США проведут встречу в Саудовской Аравии на этой неделе. Совебеседник телеканала отмечал, что переговоры состоятся отдельно от встречи американской и украинской делегаций, которая намечена на 11 марта также в Саудовской Аравии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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