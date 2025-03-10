СМИ анонсировали новые переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии

Представители США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии на этой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

По его словам, встреча состоится отдельно от переговоров американской и украинской делегаций. Собеседник телеканала отказался сообщить, кто будет участвовать в переговорах. Напомним, на предыдущей российско-американской встрече в Эр-Рияде, состоявшейся 18 февраля, представителями Москвы были помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. В ходе переговоров обсуждались вопросы двухсторонних отношений, также затрагивалась тема урегулирования украинского конфликта.

Переговоры представителей Вашингтона и Киева намечены на 11 марта в Саудовской Аравии. Ожидается, что встреча состоится в Джидде. Это будет первая официальная встреча американской и украинской делегаций после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая привела к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф ранее сообщил, что администрация президента США готовится обсуждать с киевскими представителями основы мирного урегулирования конфликта на Украине, возможное шестимесячное прекращение огня, а также детали сделки по редкоземельным металлам.

Меж тем, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Киев планирует предложить Вашингтону частичное прекращение огня с Россией, что включает в себя отказ от ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также от ведения боевых действий в Черном море. По сведениям издания, Украина рассчитывает, что «прогресс в переговорах» изменит позицию США по поставкам оружия и обмену разведданных.

Трамп тем временем заявил американским журналистам, что ожидает хороших результатов от американо-украинских переговоров, которые должны пройти в Саудовской Аравии, пишет Reuters. Он также сообщил, что Вашингтон «почти возобновил» предоставление разведданных Украине. «Мы почти это сделали», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом президент США добавил, что Украина пока не показала достаточного желания заключить мир с РФ для возобновления американской помощи.

В то же время, как пишет The Economist со ссылкой на источники, в случае провала переговоров с США Киев вряд ли получит еще один шанс. Отмечается, что это может спровоцировать еще большее давление на украинскую сторону со стороны США. В случае провала переговоров Вашингтон навяжет Украине все условия, о которых он договорится с Россией, уверены собеседники издания.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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