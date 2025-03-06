Администрация президента США готовится осуждать с киевскими представителями шестимесячное перемирие на Украине и детали сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По его словам, переговоры Вашингтона и Киева пройдут в Саудовской Аравии. «Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф (цитата по РИА «Новости»).

Предполагается, что переговоры пройдут 12 марта. Американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что накануне встречи представителей Вашингтона и Киева Саудовскую Аравию может посетить глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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