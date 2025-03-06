российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 марта 2025, 22:24 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США готовят проект шестимесячного перемирия на Украине

Администрация президента США готовится осуждать с киевскими представителями шестимесячное перемирие на Украине и детали сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По его словам, переговоры Вашингтона и Киева пройдут в Саудовской Аравии. «Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф (цитата по РИА «Новости»).

Предполагается, что переговоры пройдут 12 марта. Американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что накануне встречи представителей Вашингтона и Киева Саудовскую Аравию может посетить глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Переговоры Вашингтона и Киева пройдут в Саудовской Аравии / Польша отказалась передать Киеву очередную эскадрилью МиГ-29 / Западные СМИ узнали о главном требовании Вашингтона на переговорах с Киевом / Город Шебекино снова попал под обстрел ВСУ: ранены два мирных жителя / Британия не успокаивается: собирает «коалицию доброй воли» в поддержку Киева / Россия ждет от США назначения главного переговорщика по Украине / Варшава хочет увеличить воинский контингент НАТО вблизи границ России и Белоруссии / ВС РФ за сутки ликвидировали более 170 украинских боевиков в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,