СМИ: в нескольких регионах весной могут произойти отставки губернаторов

Несколько губернаторских отставок могут произойти в ближайшие месяцы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Так, по их сведениям, перестановки среди губернаторов ожидаются в Чувашии, Ленинградской и Костромской областях, а также в Карелии.

Кадровые решения могут коснуться и тех субъектов, где в этом году не должно быть плановых выборов, отметили собеседники газеты, указав, что изменения будут точечными.

Как пишет издание, к настоящему времени президент РФ Владимир Путин провел встречи с восемью из 13 губернаторов, которые осенью этого года должны пойти на новый срок. Практически все главы регионов попросили главу государства поддержать их выдвижение на выборы. Пока зависла ситуация с главой Чувашии Олегом Николаевым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым и главой Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным (избирается региональным парламентом), указывает газета.

Несколько источников допускают, что в ходе весенней ротации Ситников и Дрозденко могут покинуть свои посты. Сейчас по этим губернаторам, у которых до сих пор не было встреч с президентом, идет обсуждение их дальнейшей судьбы в АП, говорит один из собеседников издания.

У Бездудного и Николаева заканчивается первый срок полномочий. Двое источников говорят, что высока вероятность, что главы НАО и Чувашии сохранят свои посты. Другой источник настаивает, что отставка главы Чувашии все же возможна.

Также, по данным издания, обсуждается отставка ряда глав регионов, чей срок полномочий истекает после 2025 года. Трое источников говорят о том, что под вопросом судьба на нынешнем посту главы Карелии Артура Парфенчикова, срок полномочий которого истекает в 2027 году. В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник в АП сообщали о возможном скором уходе в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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