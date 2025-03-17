Кремль подтвердил переговоры Путина и Трампа 18 марта

Телефонный разговор президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа планируется во вторник, 18 марта, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

При этом Песков не стал раскрывать темы обсуждения. «Мы никогда этого не делаем, не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы не будем делать этого», – сказал пресс-атташе Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует во вторник, 18 марта, провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе беседы планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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