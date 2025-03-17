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Понедельник, 17 марта 2025, 08:34 мск

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Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным во вторник

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует во вторник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить прекращение конфликта на Украине.

«Во вторник я поговорю с президентом Путиным. За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», – сказал Трамп журналистам из пресс-пула Белого дома (цитата по Reuters).

Американский лидер отметил, что в ходе беседы планирует обсудить с российским президентом вопрос территорий и контроля над АЭС.

«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, это большой вопрос», – сказал Трамп. Он добавил, что ведутся обсуждения с Россией и Украиной «о разделе определенных активов».

Ранее, в воскресенье спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что телефонные переговоры президентов РФ и США пройдут на предстоящей неделе. Вашингтон рассчитывает, что прогресс в переговорах об урегулировании украинского кризиса будет достигнут в течение нескольких недель, отметил он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне сообщил, что российская сторона готовится к встрече глав России и США. По его словам, «она будет организована, как только появится необходимость для этого».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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