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Воскресенье, 16 марта 2025, 20:23 мск

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Кремль сообщил Вашингтону о рисках временного перемирия на Украине

Россия сообщила США о своих опасениях относительно временного перемирия на Украине. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва воспринимает призывы к 30-дневной остановке огня как попытку дать ВСУ время на перевооружение.

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», – представитель Кремля в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

Помощник президента РФ отметил, что позиция Москвы и озабоченности хорошо всем известны. «И мы их довели и до американцев тоже», – сказал он.

Комментируя подготовку личных переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, Ушаков отметил, что конкретики по времени встречи пока нет.

«Эта тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях, эту встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу вам сказать», – отметил помощник главы российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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