Пекин приветствует усилия по прекращению огня после телефонного разговора Трампа и Путина

Пекин приветствует усилия по прекращению огня после телефонного разговора Трампа и Путина. Официальное заявление по этому поводу в среду, 19 марта, обнародовал китайский МИД.

В нем отмечается, что Китай «приветствует все усилия по прекращению огня, считая это необходимым шагом на пути к миру», заявила на очередной пресс-конференции в Пекине пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Напомним, что Путин и Трамп накануне полтора часа обсуждали по телефону широкий спектр вопросов, включая конфликт на Украине и способы его решения. После беседы Кремль выпустил разъясняющий пресс-релиз.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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