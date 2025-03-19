Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет отменять паузу в ударах по объектам инфраструктуры Украины, несмотря на провокации киевского режима.

«Иных команд президента не было», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам в ответ на вопрос, продолжает ли Россия придерживаться режима временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Украины после удара ВСУ по пункту перевалки нефти на Кубани.

Ночную атаку украинских беспилотников на энергообъект в Краснодарском крае в Кремле рассматривают как саботаж попыток урегулирования конфликта и попытку сорвать договоренности между президентами РФ и США.

«Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, команде верховного главнокомандующего России на момент начала этих атак. Киевский режим ничего не сделал для их отмены», – сказал Песков, подчеркнув, что «подобные действия идут вразрез с общими усилиями (по мирному урегулированию)».

«Дефицит договороспособности у киевского режима налицо», – констатировал он. «Это не может не быть предметом озабоченности. События сегодняшней ночи, сегодняшнего утра, я имею в виду те самые удары по объектам российской энергоинфраструктуры – лучший показатель этого», – добавил Песков.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о получении приказа главнокомандующего президента РФ Владимира Путина о прекращении огня по инфраструктурным и энергетическим объектам на Украине и об уничтожении российских беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область. В то же время, отметили в ведомстве, Киев нанес преднамеренный удар по нефтеобъекту на Кубани.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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