Россия оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву в случае продолжения ударов по российским энергетическим объектам. С таким предупреждением выступил МИД РФ.

«Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются», – говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Так, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта была подорвана газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Кроме того, указала Захарова, «зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения».

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», – отметила она.

«Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины согласно договоренности, достигнутой между США и Россией. Соответствующий приказ Владимира Путина продолжает действовать, несмотря на действия киевского режима, нарушающие предложенный США 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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