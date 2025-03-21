Российские военные воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с договоренностью, достигнутой между США и Россией. Соответствующий приказ Владимир Путина продолжает действовать, несмотря на действия киевского режима, нарушающие предложенный США 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сегодня Следственный комитет Ф возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ газораспределительной станции «Суджа». Украинские войска нанесли удар по станции 20 марта.

Представитель Кремля отметил, что подрыв ВСУ газораспределительной станции «Суджа» «красноречиво говорит о том, насколько можно доверять слову Зеленского и других представителей киевского режима». «Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали», – подчеркнул Песков.

Напомним, в ходе состоявшего 18 мата телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Также он дал российским военным соответствующую команду. Спустя несколько часов после переговоров, в ночь на 19 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтебазу в Краснодарском крае. Начавшийся после удара дронов пожар на энергообъекте тушат третий день.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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