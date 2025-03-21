Дело о теракте возбуждено после подрыва ВСУ газораспределительной станции «Суджа»

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции «Суджа». Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствием установлено, что 20 марта украинские военнослужащие, «незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции Суджа».

В результате станция получила значительные повреждения.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», – заявила Петренко.

Ранее российские военкоры сообщали об ударе ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа», расположенной в Курской области около границы с Украиной рядом с городом Суджа. После атаки на станции начался сильный пожар.

Через «Суджу» проходил крупнейший маршрут поставок российского газа в страны ЕС. Поставки «голубого топлива» прекратились 1 января 2025 года в связи с истечением срока контракта по транзиту газа через Украину между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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