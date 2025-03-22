Делегация России едет в Эр-Рияд «побороться за решение хотя бы одного вопроса» – Карасин

Российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии надеется продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос. Об этом сообщил сенатор Григорий Карасин.

Переговоры российской и американской делегаций состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Российскую сторону будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, которых в Кремле считают «опытными переговорщиками». Имена участников делегации США Госдеп не раскрывал.

«По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», – заявил Карасин телеканалу «Звезда», добавив, что настрой у российских переговорщиков «боевой и конструктивный».

Сенатор отметил, что российские делегаты отправятся в Саудовскую Аравию в воскресенье, 23 марта, а вернутся во вторник, 25 марта.

Напомним, в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде также пройдут переговоры американской стороны с украинской делегацией. Представители Киева не планируют прямых контактов с делегацией России, сообщал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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