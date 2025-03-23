«Мы только в начале пути»: в Кремле призвали не обольщаться по поводу быстрого урегулирования на Украине

России и США предстоит серьезная работа над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Вашингтон только начинают путь в вопросе прекращения огня на Украине. Представитель Кремля также отметил, что не стоит ожидать скорого завершения конфликта.

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа», – сказал Песков. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента РФ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Песков добавил, что России и Штатам предстоит погрузиться в детали вокруг урегулирования украинского конфликта.

Пресс-атташе Кремля напомнил про недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия поддерживает инициативу о временном прекращении огня, но есть «нюансы». «Некоторые из этих нюансов упоминались [во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта], но эта работа, безусловно, будет продолжаться», – отметил Песков.

«Есть нюансы, есть вопросы, на которые предстоит вместе искать ответы. Это очень сложные субстанции, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути», – заключил он.

Вместе с тем, представитель Кремля допустил новый телефонный разговор лидеров РФ и США в случае новых атак Киева на энергообъекты России. По его словам, несоблюдение договоренности о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре киевским режимом может стать темой для дальнейших телефонных переговоров Путина и Трампа.

Песков отметил, что Россия уже несколько суток придерживается отказа от ударов по энергобъектам, чего не скажешь про Киев. Он добавил, что «цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика». «Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», – подытожил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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