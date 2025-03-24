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Понедельник, 24 марта 2025, 23:17 мск

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Переговоры в Саудовской Аравии по Украине длились более 12 часов

Переговоры России и США завершились в Саудовской Аравии. Информационные агентства сообщают, что делегация Москвы покинула площадку, где велся диалог более 12 часов.

Как уточняется, представители делегаций обеих стран отказались от общения с прессой. Предполагается, что совместное заявление будет опубликовано завтра, 25 марта.

Ранее сегодня в Кремле отмечали, что переговорщики от России и США не планируют подписывать какие-либо документы по итогам консультаций в Эр-Рияде.

Российскую делегацию в Саудовской Аравии возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Эр-Рияд, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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