Кремль: содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не будет обнародовано

Содержание российско-американских переговоров, которые прошли 24 марта в Саудовской Аравии, не будет раскрываться. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о технических переговорах с погружением в детали, поэтому, конечно, результаты этих переговоров публичиться не будут. Этого не следует ожидать», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков добавил, что итоги состоявшихся переговоров доложены в Москву и Вашингтон. По его словам, сейчас они анализируются «и потом можно будет говорить о каких-то пониманиях».

В то же время представитель Кремля заявил, что контакты РФ и США продолжаться, «но конкретики пока нет – она будет согласована».

Отвечая на вопрос о возможности новых переговоров лидеров России и США, Песков сказал, что планов на разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но при необходимости его быстро и оперативно организуют.

Переговоры в Эр-Рияде продолжались накануне более 12 часов. Представители делегаций РФ и США отказались от общения с прессой.

Ранее источники американских и российских СМИ анонсировали обнародование совместного заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров во вторник, 25 марта.

Участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин заявил сегодня, что вчерашние переговоры были «насыщенными, непростыми», но «весьма полезными» для двух стран. Стороны обсудили «многие проблемы», но «далеко не все решили, не во всем согласились», – рассказал Карасин в комментарии ТАСС. При этом он не раскрыл, какие вопросы были затронуты. Делегации РФ и США, по словам сенатора, продолжат диалог.

Основной темой переговоров стали вопросы, связанные с возобновлением Черноморской зерновой инициативы. В первую очередь обсуждается безопасность судоходства в Черном море, заявляли накануне в Кремле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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