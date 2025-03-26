«Справедливость должна восторжествовать»: в Кремле высказались о Черноморской сделке

Российские условия для реализации достигнутых с США договоренностей по «Черноморской инициативе» повторяют те, которые существовали в прежней редакции этой сделки, однако не выполнялись. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва продолжит работу с Вашингтоном по реализации новой сделки.

«Что касается черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, опубликованном на нашем сайте, она может быть активизирована, активирована после выполнения ряда условий. Фактически, это те же условия, которые включала в себя «Черноморская инициатива» при гарантиях господина [генсека ООН Антониу] Гуттериша, которая работала определенное время», – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что в рамках прошлой зерновой сделки все условия выполнялись, за исключением условий, которые касались российской стороны.

«Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами», – подчеркнул Песков.

Напомним, 25 марта американская администрация объявила о достижении договоренности с представителями России и Украины об обеспечении безопасного судоходства, исключении применения силы и недопущения использования коммерческих судов в военных целях в Черном море. Белый дом опубликовал соответствующие заявления по итогам переговоров с Киевом и Москвой в Саудовской Аравии. Кремль подтвердил, что достигнут ряд договоренностей, но связал их вступление в силу с отменой части санкций. Речь идет в том числе о снятии рестрикций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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