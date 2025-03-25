российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 марта 2025, 19:14 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Есть договоренности: Вашингтон раскрыл итоги переговоров с Украиной и Россией в Эр-Рияде

Фото: pixabay.com

Вашингтон договорился с представителями России и Украины обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Об этом говорится в заявлениях Белого дома по итогам переговоров с Киевом и Москвой в Эр-Рияде.

Вашингтон опубликовал два сообщения о переговорах – отдельно с Москвой, и отдельно – с Киевом. Из этих заявлений следует, что стороны также условились разработать меры по соблюдению запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

США также пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

В Белом доме уточнили, что Вашингтон, Москва и Киев «продолжат работать над достижением прочного и долгосрочного мира» на основе инициативы президента США Дональда Трампа о «прекращение убийств с обеих сторон» конфликта, для чего американская сторона будет содействовать переговорному процессу.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России освободила два поселка в ДНР и Запорожской области / Киев неуправляем: Зеленский срывает мирные переговоры / Потери ВСУ в Курской области достигли почти 70 тысяч боевиков / Переговоры в Саудовской Аравии по Украине длились более 12 часов / Песков: Москва и Вашингтон не подпишут документы по итогам переговоров в Эр-Рияде / Над Черным морем сбит украинский беспилотник / Трамп сообщил о скорой сделке с Зеленским / Киев нанес сильный удар по нефтяным и финансовым интересам США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,