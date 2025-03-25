Есть договоренности: Вашингтон раскрыл итоги переговоров с Украиной и Россией в Эр-Рияде

Вашингтон договорился с представителями России и Украины обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Об этом говорится в заявлениях Белого дома по итогам переговоров с Киевом и Москвой в Эр-Рияде.

Вашингтон опубликовал два сообщения о переговорах – отдельно с Москвой, и отдельно – с Киевом. Из этих заявлений следует, что стороны также условились разработать меры по соблюдению запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

США также пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

В Белом доме уточнили, что Вашингтон, Москва и Киев «продолжат работать над достижением прочного и долгосрочного мира» на основе инициативы президента США Дональда Трампа о «прекращение убийств с обеих сторон» конфликта, для чего американская сторона будет содействовать переговорному процессу.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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