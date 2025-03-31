В Кремле отреагировали на слова Трампа о злости на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп разозлился на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском. Он указал, что эти высказывания опубликованы в пересказе. Представитель Кремля также заявил, что российская и американская стороны работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет.

«Часть высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты. Это первое. Второе – действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации.

И также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы должны были бы вам сообщить, нет», – сказал Песков журналистам (цитата по радиостанции «Маяк»). По его словам, это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Кремль остается открытым для контактов с Дональдом Трампом. «По мере необходимости их разговор будет оперативно организован», – сказал Песков.

Ранее президент США отреагировал на идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН для проведения там выборов. Российский лидер вновь назвал Владимира Зеленского нелегитимным, так как украинский президент остается у власти несмотря на то, что выборы в 2024 году так и не состоялись. В интервью NBC News Трамп заявил, что был «взбешен» высказываниями Путина о Зеленском и «очень зол» на президента РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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