Президент России Владимир Путин считает, что на Украине можно ввести внешнее управление для проведения выборов и формирования «дееспособного правительства». В свою очередь в США заявили, что управление страной должно осуществляться в соответствии с ее Конституцией.

Российский лидер неоднократно называл Владимира Зеленского нелегитимным, так как украинский президент остается у власти несмотря на то, что выборы в 2024 году так и не состоялись. «Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже», – сделал вывод Путин. По мнению президента РФ, в этих условиях Украиной начинают руководить «неонацистские формирования – такие, как «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Путин считает, что одним из вариантов могло бы стать временное управление на Украине под эгидой ООН для проведения там выборов. Это необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Россия могла бы вести переговоры о мире.

В Совете национальной безопасности США заявили Reuters, что государственное управление на Украине определяется ее Конституцией и народом страны.

В Киеве настаивают на том, что, согласно Конституции, глава государства занимает свой пост до избрания нового, а проведение выборов невозможно в период действия военного положения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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