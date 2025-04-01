Иноагентам хотят запретить входить в органы управления госкорпораций

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил запретить иноагентам входить в органы управления государственных корпораций. В ближайшее время он внесет эту поправку на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента. Об этом Пискарев сообщил в своем телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что речь идет о госкопорациях, которые связаны в том числе с космической деятельностью («Роскосмос»), развитием атомной энергетики («Росатом»), производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции («Ростех»), развитием и модернизацией экономики («ВЭБ.РФ») и других.

Госкорпорации «выполняют стратегические планы Российской Федерации, в том числе по обеспечению целей специальной военной операции», – пояснил Пискарев. По его мнению, участие в их управлении лиц, «находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств», представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам.

Напомним, в марте депутаты разработали три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это поможет защитить страну и россиян от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, «направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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