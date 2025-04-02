В Кремле объяснили создание новой службы по вопросам гражданства и миграции

Созданная в составе МВД Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев займется упорядочиванием миграционных процессов и реализацией мер, направленных на соблюдение мигрантами российских законов и снижение противоправной деятельности. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что это будет главной задачей данного подразделения.

По словам пресс-секретаря президента РФ, создание новой службы позволит более результативно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, «увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами».

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля подписал указ о создании в МВД России Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Возглавит ее Андрей Кикоть. Он получит статус первого заместителя министра внутренних дел.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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