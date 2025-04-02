Путин велел создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин распорядился создать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации», – говорится в документе.

Согласно указу, правительство должно в течение трех месяцев представить предложения по уточнению предельной численности органов внутренних дел РФ и центрального аппарата МВД РФ. Также кабмину поручено представить предложения по приведению актов президента в соответствие с подписанным указом и привести свои акты в соответствии с этим документом.

Министру внутренних дел РФ поручено обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с законодательством в этот же срок.

Начальником новой службы указом президента назначен Андрей Кикоть. Он получит статус первого заместителя министра внутренних дел. До нового назначения Кикоть занимал должность заместителя генпрокурора РФ по Южному федеральному округу. На этом посту он работал с 2017 года.

Напомним, в начале марта Владимир Путин на коллегии МВД потребовал как можно быстрее принять обновленную концепцию государственной миграционной политики. По его словам, это нужно сделать уже в текущем году. Президент акцентировал внимание МВД на пресечении каналов нелегальной миграции и призвал активнее использовать современные инструменты миграционного контроля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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