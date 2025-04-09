Представители западных стран в ООН хотят сорвать мирные переговоры России и США

Первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН «переобулись» и пытаются сорвать мирные переговоры между Россией и США по Украине. Комментарий прозвучал по поводу заседания Совбеза ООН по Украине, созванного странами Запада в связи с ударом ВС РФ по месту совещания командиров ВСУ и западных инструктуров в одном из ресторанов Кривого Рога.

«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально «переобулись» англичане и есовцы», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Полянский указал на резкую смену нарратива представителей Великобритании и стран – членов Евросоюза. По его словам, если «прежние мантры» сводились к призывам к Москве прекратить «неспровоцированную агрессию» и «оккупацию» и вывести войска с Украины, то теперь Россию обвиняют в нарушении предлагаемого президентом США Дональдом Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня.

«Поэтому «мяч на стороне России». Украина, дескать, все соблюдает и готова к миру, а Россия хочет воевать. И сплошные апелляции к новому хозяину Белого дома: посмотрите, мол, как Россия не хочет мира, надо на нее надавить!» – отметил дипломат.

«Вот так англо-еэсовская «партия войны» пытается сорвать российско-американские мирные переговоры!» – подчеркнул Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации заявил, что Москва готова к серьезному диалогу об урегулировании конфликта, но при этом не позволит использовать «перемирие» на Украине для дальнейшего вооружения Киева. «Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги», – пояснил дипломат.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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