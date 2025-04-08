«Договоренности с киевской кликой невозможны»: Россия в Совбезе ООН заявила о серьёзности своих намерений

Москва не позволит использовать «перемирие» на Украине для дальнейшего вооружения Киева, но при этом готова к серьезному диалогу об урегулировании конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», – подчеркнул российский дипломат (цитата по РИА «Новости»).

«Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги», – пояснил Небензя.

По его словам, «сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта». «Для этого необходимо устранить его первопричины, среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей», – подчеркнул российский дипломат.

Небензя обратил внимание, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины, которая будет осуществлена «военным или переговорным путем», чтобы с украинской территории больше не исходила угроза для России.

Напомним, ранее Минобороны России ежедневно сообщало, что киевский режим нарушает договорённости о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

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