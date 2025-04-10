Госдеп США назвал конструктивной встречу в Стамбуле

Госдепартамент США назвал конструктивными переговоры с российской делегацией в Стамбуле. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись замечаниями с целью утверждения договоренностей по обеспечению стабильного банковского обслуживания миссий США и России в обеих странах», – отметил Госдеп США.

В ходе переговоров представители Вашингтона «выразили озабоченность» относительно невозможности трудоустройства местного персонала, что, как считает Вашингтон, «является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня штата в посольстве США в Москве».

В то же время, как отметил Госдепартамент, представители США и России обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи в ближайшее время.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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