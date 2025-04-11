Спецпосланник Трампа вылетел в Россию для встречи с Путиным – Axios

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Россию, где он, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с расписанием поездок спецпосланника президента США.

В публикации отмечается, что эту информацию также подтверждают данные сервиса Flightradar. Согласно им, самолет, на котором может находиться Уиткофф, направляется в сторону России.

Если встреча спецпосланника президента США с президентом РФ состоится, то станет третьей по счету, отмечает Axios.

В Кремле пока не комментируют эту информацию.

Обновлено. Самолет бизнес-авиации, который, по данным из открытых источников, использует Уиткофф, приземлился в пятницу утром в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Источник «Интерфакса» в авиационных службах сообщил о прибытии в РФ самолета, предположительно, со спецпосланником президента Трампа. «Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России», – сказал собеседник агентства.

Последняя встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. Как сообщал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, cпецпосланник Дональда Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Владимир Путин через Уиткоффа «передал информацию и дополнительные сигналы» для американского президента.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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