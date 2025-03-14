Осторожный оптимизм: Путин намерен созвониться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по теме урегулирования украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Москве и Вашингтоне есть понимание, что такой разговор нужен.

Представитель Кремля подтвердил, что Путин принял вчера в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. «Вчера поздно вечером уже он (Уиткофф) был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», – уточнил Песков (цитата по ТАСС), не раскрыв детали переговоров.

В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данной ситуации оправдан осторожный оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», – сказал он.

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучивал некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать, но тем не менее президент солидаризировался с позицией господина Трампа», – отметил спикер Кремля.

По его словам, в Москве и Вашингтоне есть понимание о необходимости личных переговоров лидеров России и США.

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но, вместе с тем, после того как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора», – сообщил Песков.

Напомним, накануне глава российского государства дал однозначно понять, что Москва не согласится на временное 30-дневное перемирие на Украине, если после этого не будет обеспечен долгосрочный мир с учетом интересов России.

Москва, Анастасия Смирнова

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