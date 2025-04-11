Глава РФПИ Дмитриев провел встречу с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Встреча прошла в отеле «Гранд-Европа» в центре северной столицы.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Информацию о прибытии спецпосланника президента США в Россию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пообещал сообщить, если состоится встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если будет – мы сообщим», – сказал он журналистам.

Песков также сообщил, что российский лидер Владимир Путин сегодня работает в Петербурге. У главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, уточнил Песков.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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