Спецпосланник Трампа назвал самый быстрый способ добиться мира на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который накануне встретился с Владимиром Путиным в Петербурге, считает, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет признание суверенитета России над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лица США и пять информированных источников.

По сведениям агентства, эту позицию Уиткофф озвучил президенту Дональду Трампу после встречи со специальным представителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог не согласился с позицией Уиткоффа, говорится в публикации. На встрече с Трампом он заявил, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, касающимся территорий, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России эти территории, указали два источника.

Как отмечает агентство, Трамп по итогам беседы с Уиткоффом не принял решение о смене стратегии Вашингтона в этом вопросе.

Напомним, Уиткофф впервые публично высказал идею о признании международным сообществом российскими пяти новых регионов России в интервью журналисту Такеру Карлсону в марте. Речь идет о статусе Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Американский спецпосланник назвал статус пяти новых российских регионов ключевым вопросом в разрешении украинского конфликта. По его словам, этот вопрос нужно решить в первую очередь.

«Они русскоговорящие. Там прошли референдумы и подавляющее большинство людей выразили желание, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь», – сказал Уиткофф в интервью Карлсону.

Ранее некоторые официальные лица США и Европы назвали высказанную позицию спецпосланника Трампа максималистским требованием России и сочли ее резким поворотом в сторону Москвы.

Напомним, вечером 11 апреля Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около 4,5 часов. На ней обсуждались различные аспекты украинского урегулирования, сообщали в Кремле. До переговоров с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. В Белом доме назвали визит Уиткоффа в Россию еще одним шагом в переговорах, направленных на прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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