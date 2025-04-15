Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая на Парад Победы в честь победы над нацизмом во Второй мировой войне. Таким образом политик отреагировал на рекомендации еврочиновников отказаться от посещения торжеств в России.

«Я еду в Москву 9 мая… Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать... Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионы других жертв нацистского разгула», – подчеркнул Фицо в соцсетях.

Ранее премьер-министр Словакии неоднократно сообщал, что намерен приехать в Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, который со своей стороны также подтверждал свой визит в Россию 9 мая.

Братислава, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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