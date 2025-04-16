Еврокомиссия рассчитывает, что Вучич не поедет в Москву на Парад Победы

В Еврокомиссии рассчитывают на то, что президент Сербии Александр Вучич не поедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Сербия в качестве страны, которая подала заявку на вступление в Евросоюз, «должна разделять позицию и ценности ЕС». «Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза», – сказала Хиппер, чьи слова приводит ТАСС.

Другой представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил эту позицию. Функционер настаивает на том, что Сербия, как страна-кандидат в ЕС, должна следовать внешней политике сообщества.

«Очевидно, что мы не будем строить предположений о возможных последствиях этого визита. Я могу сказать, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о своем членстве в ЕС. И решение Сербии подразумевает, что страна присоединяется к ЕС, в том числе и с точки зрения внешней политики. Таким образом, ЕС хочет, чтобы Сербия была надежным европейским партнером с учетом общих принципов, ценностей, безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия подтвердила нам эту стратегическую позицию», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель требует от стран – кандидатов на вступление в ЕС не ездить в Москву на 9 Мая. При этом она призвала как можно больше европейских лидеров поехать в этот день в Киев.

Напомним, 7 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и подтвердил, что намерен побывать на торжествах по поводу 80-летия Великой Победы в Москве 9 мая.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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