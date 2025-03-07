Президент Сербии подтвердил визит в Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о содержательных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и подтвердил, что намерен побывать с визитом в Москва на торжествах по поводу 80-летия Великой Победы в Москве 9 мая.

«Особенно важно для меня было подтвердить мой приезд на торжественный Парад Победы 9 мая. Я буду с гордостью возглавлять сербскую делегацию», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер Сербии высоко оценил разговор с президентом РФ, в ходе которого были затронуты важные темы экономического сотрудничества двух стран, в том числе заключение соглашения о газе и по поводу решения санкционных проблем компании «Нефтяная индустрия Сербии» с российским участием.

«У нас состоялся хороший содержательный, осмелюсь сказать, отличный разговор по всем важным двусторонним вопросам нашего сотрудничества. Мы говорили о политическом сотрудничестве, о том, как важно работать над дальнейшим улучшением экономического сотрудничества, в том числе с РЖД, но прежде всего о том, как и каким образом заключить газовое соглашение к 31 мая и решить проблему «НИСа», – уточнил Вучич.

Белград, Светлана Антонова

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