«Попытка сохранить неустойчивую конструкцию»: Кремль – о продлении военного положения на Украине

Киевский режим продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в попытке сохранить себя. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив, что на Украине «дело идет к сильном авторитарным тенденциям».

«Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос о решении Рады продлить военное положение и мобилизацию.

«Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента Порошенко* о том, что фактически там дело идет к сильном авторитарным тенденциям. Это совершенно понятно», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что на Украине по-прежнему действует запрет на переговоры с Россией – это «документально запрещено президенту Украины».

Песков при этом обратил внимание на то, что, не смотря на мораторий на удары по энергообъектам, «который скоро истекает», киевский режим его «де-факто не придерживался».

«Постоянно наносились и наносятся удары, попытки ударов по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому ситуация налицо», – заключил он.

Напомним, Верховная рада сегодня проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Удобренные законопроекты предусматривают продление военного положения и мобилизации до 6 августа, начиная с 9 мая.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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