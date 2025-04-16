Вучич подтвердил планы посетить Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы посетить Москву во время торжеств 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Об этом глава республики заявил в обращении к согражданам.

«Что касается меня, я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову, а сколько смогу выдержать – день, два, три, пять или, как я сказал, когда мы принимали выводы совета национальной безопасности (о санкциях против РФ – ред.), посмотрим, и выдержали 3,5 года... Посмотрим, как это пойдет, будет интересно во всяком случае», – цитирует Вучича РИА «Новости».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что президент Сербии не должен ехать в Москву на 80-летия Победы, поскольку его страна «должна разделять позицию и ценности ЕС». «Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза», – сказала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Белград, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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