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Четверг, 17 апреля 2025, 21:20 мск

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Москва направит Вашингтону «определенные сигналы»: в Кремле оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

В настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают вопросы организации нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако договорённостей пока не достигнуто.

Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. По его словам, конкретные сроки возможной встречи президентов РФ и США пока не согласовывались.

В комментарии «Интерфаксу» Ушаков также отметил, что Москва доведет до Вашингтона «определенные сигналы» в связи с ситуацией вокруг моратория на удары по энергообъектам России и Украины.

«Да, до американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», – сказал помощник президента.

Как считает Ушаков, обсуждать тему моратория «нужно именно с американцами». При этом он обратил внимание, что приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины президент РФ отдал непосредственно во время разговора с американским лидером.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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