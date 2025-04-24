Шойгу: Европа готовится к войне с Россией в 2030 году

Европейские страны разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией. В Европе хотят быть готовы к военному конфликту с Россией к 2030 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения – от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», – сказал он в интервью ТАСС.

Также секретарь Совбеза РФ заявил об об увеличении контингента НАТО у западных границ России. По его словам, Североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак».

Шойгу отметил, что за последний год численность сил НАТО у российских рубежей увеличилась почти в 2,5 раза. «Продолжается планомерное развитие военной инфраструктуры на территории восточноевропейских государств, развертывание систем стратегической противоракетной обороны, реализуются мероприятия, направленные на поддержание высокой боеспособности тактического ядерного потенциала в Европе», – сказал он.

Секретарь Совбеза заявил, что НАТО переходит на новую систему боевой готовности, которая предусматривает возможность развертывания у российских границ 100-тысячной группировки войск в течение десяти суток, а к исходу 180 суток – 800-тысячной.

«Эти задачи открыто отрабатывались в ходе учений в 2023-2024 годах. Страны Балтии на западные деньги строят на своей территории оборонительные полосы и военные базы для воинских формирований НАТО. Польша в дополнение к американским танкам Abrams активно закупает южнокорейскую бронетехнику. <…> Нетрудно понять, против кого формируется этот «ударный кулак», – добавил Шойгу.

Напомним, в марте Еврокомиссия опубликовала так называемую Белую книгу по обороне, которая включает в себя план милитаризации Евросоюза для сдерживания России и поддержки Украины. Новая стратегия по безопасности Европы предполагает наращивание инвестиций в военно-промышленный комплекс в размере более 800 млрд евро и увеличение объемов производства военной продукции.

В документе утверждается, что Россия якобы несет «экзистенциальную угрозу» для ЕС, в связи с чем сообщество намерено продолжать политику сдерживания Москвы даже после достижения мира на Украине. При этом в настоящее время ключевой задачей ЕС остается продолжение поддержки Украины. Без значительных дополнительных военных ресурсов,Украина не сможет вести переговоры «о справедливом и прочном мире с позиции силы», указывается в документе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube