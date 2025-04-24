Спецслужбы Великобритании и Франции фабрикуют новые обвинения о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией, развертывая кампанию по подрыву его миротворческих усилий. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В СВР отметили, что, по поступающей информации, европейские «разжигатели войны» развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий американского лидера.

«Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи <…> на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами», – говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что наибольший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о проектах американцев с российскими компаниями «Газпром», «Роснефть», госкорпорациями «Ростех» и «Росатом».

«Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине», – заявили в СВР.

В ведомстве также отметили, что европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами – членами НАТО из Европы и Россией бесконечным. Для достижения этой «преступной цели» они в очередной раз используют «шаблонные и нечистоплотные средства», указали в СВР.

Ранее сообщалось, что переговоры по украинскому урегулированию зашли в тупик – Европа как союзник Киева не согласилась с предложениями США по Крыму и санкциям. Reuters со ссылкой на дипломатические источники отмечало, что предложение США о признании полуострова российским – «неосуществимая идея» для Европы и Украины. Другим камнем преткновения стал вопрос снятия антироссийских санкций до достижения договоренностей по урегулированию конфликта, против чего решительно выступает Европа.

В итоге намеченная на 23 апреля встреча в Лондоне, на которой, по данным западных СМИ, США должны были представить мирный план по Украине, состоящий из семи пунктов, который включает в себя признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом, была отложена. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию после того, как Зеленский отверг такую возможность.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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