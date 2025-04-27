российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 апреля 2025, 10:02 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Это война Сонного Джо Байдена»: Трамп считает нелепыми требования вернуть Крым Украине

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования вернуть российский Крым и другие территории Украине. Так американский лидер отреагировал на критическую публикацию в свой адрес в газете The New York Times с обвинениями в пророссийской политике нынешней администрации Белого дома.

«Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, The Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», – подчеркнул Трамп в своей соцсети.

«Критиковал ли Бейкер когда-нибудь «подарок Крыма» от Обамы? Ни разу, только Трампа, хотя я не имел никакого отношения к этой глупой войне. Кроме того, что в самом начале я передал Украине «Джавелины», тогда как Обама отправил им только простыни. Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться», – заявил президент США.

Напомним, ранее на текущей неделе президент США в интервью другому американскому изданию заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО, а Крым по итогам урегулирования кризиса останется в составе России.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Задержан агент спецслужб Украины по делу о теракте с гибелью генерала Генштаба ВС РФ / В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Киевом без предварительных условий / ВС РФ освободили Курскую область от украинских боевиков / «Обсуждали чувствительные вопросы»: Трамп провел конструктивную беседу с Зеленским / Разгром ВСУ в Курской области: глава Генштаба ВС РФ подтвердил военную поддержку из КНДР / Российские войска выбили ВСУ из последнего поселка в Курской области / Армия России нанесла новые удары по военным аэродромам ВСУ / Россия рассматривает и выдвигает серьезные предложения по Украине – Лавров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,