«Это война Сонного Джо Байдена»: Трамп считает нелепыми требования вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования вернуть российский Крым и другие территории Украине. Так американский лидер отреагировал на критическую публикацию в свой адрес в газете The New York Times с обвинениями в пророссийской политике нынешней администрации Белого дома.

«Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, The Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», – подчеркнул Трамп в своей соцсети.

«Критиковал ли Бейкер когда-нибудь «подарок Крыма» от Обамы? Ни разу, только Трампа, хотя я не имел никакого отношения к этой глупой войне. Кроме того, что в самом начале я передал Украине «Джавелины», тогда как Обама отправил им только простыни. Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться», – заявил президент США.

Напомним, ранее на текущей неделе президент США в интервью другому американскому изданию заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО, а Крым по итогам урегулирования кризиса останется в составе России.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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