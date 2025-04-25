Трамп: Украина не сможет вступить в НАТО, а Крым останется российским

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time, в котором вновь высказал свою позицию по Крыму и возложил вину за конфликт на Украине на Киев. Также американский лидер отметил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Крым по итогам урегулирования украинского кризиса останется в составе России, заявил Трамп. «Нам придется говорить о Крыме, потому что именно его всё время упоминают. Крым останется с Россией», – сказал он. «И Зеленский это понимает, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время», – добавил американский лидер.

Вместе с тем Трамп вновь обвинил Киев в развязывании российско-украинского конфликта из-за стремления присоединиться к НАТО. «Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы это не было поднято, было бы гораздо больше шансов, что она не началась бы», – сказал он. Президент США при этом выразил убеждение, что Украина никогда не станет членом альянса. «Я не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО», – сказал он.

Комментируя переговоры по урегулированию украинского конфликта, глава Белого дома отметил, что они проходят хорошо. «Мы очень близки к достижению соглашения», – сказал он, подчеркнув, что разрешить украинский кризис может только он. «Я не верю, что кто-то другой мог бы заключить эту сделку», – отрезал Трамп. В то же время президент США признал, что его слова о завершении конфликта за сутки были фигурой речи и преувеличением.

Американский лидер также заявил, что ведет с Россией переговоры только по украинскому вопросу. «Но если [мирное] соглашение будет заключено, я думаю, мы будем вести бизнес и с Украиной, и с Россией», – отметил он.

Ранее Трамп заявлял, что позиция Зеленского по Крыму, который отказывается признать его российской территорией, мешает урегулированию украинского конфликта. «Крым был потерян много лет назад с подачи президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения», – констатировал президент США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube