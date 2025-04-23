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«Ему нечем похвастаться…» Трамп жестко раскритиковал Зеленского

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского. На этот раз американский лидер заявил, что позиция Зеленского по Крыму мешает урегулированию украинского конфликта.

«Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить»… Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения», – констатировал Трамп в своей соцсети.

Как считает американский лидер, Зеленский может получить «мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну».

При этом Трамп подтвердил, что США не призывали Украину признавать Крым российским, и дал понять, что препятствием для завершения войны сейчас является «человек без карт для игры» – именно Зеленский.

«Именно подстрекательские высказывания, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться!» – подчеркнул Трамп.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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