Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Россия высоко ценит и искренне признательна подразделениям северокорейской армии, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу республики за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – сказал глава государства.

Путин отметил героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженность корейских солдат, которые, по его словам, «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную».

Президент РФ подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию.

Также Путин выразил уверенность, что «отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества» между Россией и КНДР, «закаленные на поле боя», будут успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Российский президент отметил, что подразделения Корейской народной армии принимали активное участие в разгроме украинских неонацистских формирований, вторгшихся в Курскую область «в полном соответствии с международным правом». Эти действия соответствовали «букве и духу» договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР 19 июня 2024 года, указал президент. Он напомнил, что статья 4 договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.

Сегодня, 28 апреля, КНДР официально сообщила об отправке северокорейских бойцов в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) отметило,что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил северокорейских военных согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией. Он назвал участие бойцов из Северной Кореи в операции по освобождению Курской области «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства» двумя странами. Лидер КНДР назвал бойцов, участвовавших в разгроме группировки ВСУ в регионе, героями и призвал увековечить их память. В Пхеньяне в честь участников сражений будет установлен монумент.

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении освобождения Курской области от ВСУ. В докладе он отметил, что северокорейские военные оказали «значительную помощь» в разгроме украинской группировки, продемонстрировав высокий профессионализм и проявив в бою «стойкость, мужество и героизм».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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