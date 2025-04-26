Разгром ВСУ в Курской области: глава Генштаба ВС РФ подтвердил военную поддержку из КНДР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил военную поддержку со стороны войск Северной Кореи при разгроме украинских боевиков в Курской области. По его словам, солдаты и офицеры Корейской народной армии проявили в бою стойкость, мужество и героизм.

Об этом Герасимов сказал, докладывая главе государства Владимиру Путину о разгроме ВСУ при освобождении российской территории.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооружённых сил Украины», – отметил начальник Генштаба.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжение показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», – подчеркнул Герасимов.

По его словам, в боях в Курской области за время операции по ее освобождению противник понес значительные потери, и для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на это направление резервы и подразделения с других участков.

«Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин», – доложил Герасимов президенту.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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