Транспарентно: Лавров раскрыл перспективы развития отношения с США

Москва намерена развивать отношения с Вашингтоном не в ущерб своим стратегическим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», – подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС) по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.
Рио-де-Жанейро, Елена Володина
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