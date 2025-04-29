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Вторник, 29 апреля 2025, 19:38 мск

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Транспарентно: Лавров раскрыл перспективы развития отношения с США

Москва намерена развивать отношения с Вашингтоном не в ущерб своим стратегическим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», – подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС) по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

Рио-де-Жанейро, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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